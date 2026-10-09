Wohnungsnot in Spanien

In Madrid marschierten Demonstranten am Abend von einem Protestcamp zur einstigen Wohnung der Rentnerin, um Zwangsräumungen und Wohnungsnot anzuprangern. Auch in anderen Städten des Landes fanden Gedenkmärsche statt.
Maricarmen Abascal war vor zwei Wochen auf einer Liege aus der Wohnung getragen worden, in der sie 70 Jahre gelebt hatte. Ein neuer Eigentümer hatte die Miete drastisch erhöht und die Wohnung schließlich räumen lassen.
Der Versuch der spanischen Regierung, mit einem Gesetzespaket die Lage von Mietern zu verbessern, scheiterte im Parlament. Daraufhin setzte Ministerpräsident Sánchez Neuwahlen an.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.