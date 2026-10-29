Proteste an den Universitäten - wie hier in Berlin - stehen in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Aktionstag. (picture alliance/dpa/Michael Ukas)

In Niedersachsen erklärte der Landesschülerrat, es fehle die Transparenz der Verantwortlichen und es gebe die Sorge einer politischen Vereinnahmung. Es habe sich bislang nicht nachvollziehbar klären lassen, wer etwa die Demonstration in Hannover organisiere. Man rechne nicht damit, dass sich viele Schülerinnen und Schüler beteiligen werden.

Auch die Bundesschülerinnenkonferenz distanzierte sich bereits von den Protesten und kündigte eigene Aktionen im November an. Für Samstag wird in vielen deutschen Großstädten zu Demonstrationen unter dem Motto "Gen Z regelt" aufgerufen. Die Initiative setzt sich für Investitionen in Bildung und Klimaschutz sowie für Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht ein.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.