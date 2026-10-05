Ukraine
Weitere Tote bei russischen Luftangriffen

⁠Bei ⁠einem ‌russischen Luftangriff auf Charkiw ist nach ​ukrainischen Angaben eine Person ​getötet worden. ‌

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie der Bürgermeister der Stadt auf ‌dem ‌Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Zuvor waren bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainischen Regionen Saporischschja und Dnipro mindestens drei Menschen umgekommen. Im Gebiet von Saporischschja war nach offiziellen Angaben eine Drohne in einer Gartenanlage explodiert, eine weitere Drohne traf einen Lastwagen.
    Das russische Militär hat die Angriffe vor allem auf die großen Ballungszentren in der Ukraine wie Kiew, Charkiw oder Odessa zuletzt deutlich verstärkt.
    Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.