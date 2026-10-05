Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie der Bürgermeister der Stadt auf ‌dem ‌Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Zuvor waren bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainischen Regionen Saporischschja und Dnipro mindestens drei Menschen umgekommen. Im Gebiet von Saporischschja war nach offiziellen Angaben eine Drohne in einer Gartenanlage explodiert, eine weitere Drohne traf einen Lastwagen.

Das russische Militär hat die Angriffe vor allem auf die großen Ballungszentren in der Ukraine wie Kiew, Charkiw oder Odessa zuletzt deutlich verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.