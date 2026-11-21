US-Präsident Donald Trump präsentiert im Weißen Haus das Modell eines geplanten Triumphbogens in Washington (Archivbild). (John McDonnell / AP / dpa )

Die Richterin gab damit einem Antrag aus dem an Washington grenzenden Bundestaat Virginia statt. Vor zwei Wochen hatte bereits eine andere Bundesrichterin eine einstweilige Verfügung erlassen. Diese gilt bis zum 3. Dezember, kann aber von ihr verlängert werden.

Der geplante Triumphbogen soll rund 76 Meter hoch werden und in der Nähe des Nationalfriedhofs Arlington in Virginia entstehen. Der Bau hätte eigentlich kurz nach den Kongresswahlen vom 3. November beginnen sollen. Schätzungen zufolge könnte das Bauwerk bis zu 100 Millionen Dollar kosten.

Kritiker befürchten, dass der Triumphbogen den Charakter des Friedhofs als Ort des Gedenkens stören könnte. Gegen das Bauvorhaben wurden mehrere Klagen eingereicht. Dagegen sieht Trump das Bauwerk als würdiges Denkmal für die Geschichte und die Veteranen des Landes.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.