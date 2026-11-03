Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie (Pia Bayer/dpa)

Die Gewerkschaft plant bis Ende der Woche Warnstreiks in mehr als 2.000 Betrieben bundesweit - das teilte sie am Vormittag mit. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warf den Gewerkschaften vor, - Zitat - "aus organisationspolitischen Gründen unnötigen Schaden" anzurichten. Gesamtmetall-Chef Zander sagte dem Portal "t-online", dies sei nicht verantwortbar in einer Zeit, in der vor allem wegen der Arbeitskosten Investitionen in ausländische Standorte flössen und im Monat 10.000 Arbeitsplätze verloren gingen.

Gewerkschaft will fünf Prozent mehr Geld

Nach dem Willen der Gewerkschaft sollen die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie fünf Prozent mehr Geld erhalten. Zudem fordert die IG Metall Regelungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Einmalzahlung für das kommende Jahr sowie 1,3 Prozent mehr Geld ab 2028 angeboten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.