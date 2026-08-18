Der Cousin des syrischen Machthabers Assad, Wassim al-Assad, ist zum Tode verurteilt worden. (AFP / -)

Das Gericht in der Hauptstadt Damaskus sprach Wassim al-Assad wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen schuldig. Konkret ging es um Folter und Tötungen.

Vor einer Woche war ein anderer Cousin, der frühere Geheimdienstchef Atef Nadschib, zum Tode verurteilt worden. Auch der langjährige Machthaber selbst und dessen Bruder Mahir wurden in diesem Verfahren zum Tode verurteilt, allerdings in Abwesenheit. Beide befinden sich in der russischen Hauptstadt Moskau im Exil. Die neue syrische Führung unter Übergangspräsident al-Scharaa hatte angekündigt, die Verantwortlichen für Verbrechen unter der Assad-Herrschaft zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.