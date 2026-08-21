Illegale Zuwanderung

Lettlands Grenze zu Belarus. Immer öfter werden Tunnel unter den Grenzzäunen gefunden. (Alexander Welscher / dpa / Alexander Welscher)

Zuvor waren vom Grenzschutz 28 Migranten aufgegriffen worden, die nahe dem Ort Kraslava im Südosten Lettlands illegal die inzwischen stark gesicherte EU-Außengrenze überschritten hatten. Bei der Untersuchung des angrenzenden Gebiets sei dann der Geheimgang ausfindig gemacht worden, teilte der lettische Grenzschutz mit. Auch in Polen und Litauen waren zuvor ähnliche Tunnel entdeckt worden. Mehrere Schleuser wurden festgenommen.

Polen und die baltischen Staaten werfen Russland und Belarus seit Längerem vor, Migranten aus Krisenregionen anzulocken und dann an die EU-Außengrenze zu bringen. In Lettland wurden in diesem Jahr mehr als 9.000 versuchte Grenzübertritte registriert.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.