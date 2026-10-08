Gegen eine mögliche rot-grün-rote Landesregieurng in Berlin gibt es Bedenken. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Nach einem dritten Vorgespräch verließen Spitzenpolitiker der drei Parteien am Abend den Tagungsort, ohne sich zu Inhalten zu äußern. Heute soll es ein weiteres Vorgespräch geben.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit fast 26 Prozent stärkste Kraft geworden. Gemeinsam mit SPD und Grünen hätte sie eine Mehrheit. Einzelnen Mitgliedern der Linkspartei werden aber Linksextremismus, Antisemitismus und Kontakte zu Mitgliedern organisierter Kriminalität vorgeworfen. SPD und Grüne verlangten zuletzt eine deutlichere Abgrenzung.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.