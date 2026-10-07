Gegen eine mögliche rot-grün-rote Landesregieurng in Berlin gibt es Bedenken. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Nach einem dritten Vorgespräch verließen Spitzenpolitiker der drei Parteien den Tagungsort, ohne sich zu Inhalten zu äußern. Laut Medienberichten sucht man unter anderem weiter nach einer gemeinsamen Linie zum konsequenten Umgang mit Antisemitismus. Eine Verständigung darüber gilt als Voraussetzung für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen. Bereits morgen soll es ein weiteres Vorgespräch geben.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit fast 26 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. Eine Mehrheit hätte sie gemeinsam mit SPD und Grünen. Die Linke steht aber unter anderem wegen des Vorwurfs in der Kritik, Teile der Partei seien antisemitisch.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.