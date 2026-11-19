Weltbevölkerungsbericht 2026 dokumentiert größere Unsicherheiten bei jungen Menschen weltweit. (picture alliance / Juergen Held)

Das zeigt der Weltbevölkerungsbericht 2026, den der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vorgestellt hat. Demnach sind Jugendliche und junge Erwachsene auch stärker von Unsicherheiten betroffen als in den Vorjahren. Sie verlieren zunehmend das Vertrauen in Institutionen, Führungspersonen und Regierungen. Mehr als Dreiviertel der Befragten sorgten sich um ihre Sicherheit und ihre wirtschaftliche Zukunft, teilte die stellvertretende UNFPA-Exekutivdirektorin Böhme mit. Kriege, Konflikte und die Klimakrise wirkten sich auch auf mögliche Familienplanungen aus. Besonders betroffen sind junge Frauen im globalen Süden.

Für den Weltbevölkerungsbericht wurden rund 109.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren in 73 Ländern befragt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.