Neue Studie

Anlass ist eine neue WHO-Studie, in der jeder vierte befragte Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren angab, in der Woche zuvor keinen einzigen "aktiven Tag" gehabt zu haben. Als "aktiv" gelten Tage mit mindestens einer Stunde mäßiger bis intensiver körperlicher Bewegung. Mädchen sind laut der Erhebung deutlich weniger aktiv als Jungen.
Laut der Organisation basiert die Studie auf hunderten Erhebungen aus 140 Ländern und Regionen. Insgesamt wurden demnach mehr als 3,2 Millionen Jugendliche befragt.
Die WHO warnt, dass Bewegungsmangel ein wesentlicher Risikofaktor für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten sei.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.