Neue Studie

Jugendliche treiben viel zu wenig Sport (Archivbild). (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Anlass ist eine neue WHO-Studie, die im Fachmagazin "The Lancet Global Health" veröffentlicht wurde. Demnach gab jeder vierte befragte Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren an, in der Woche zuvor keinen einzigen "aktiven Tag" gehabt zu haben. Als "aktiv" gelten Tage mit mindestens einer Stunde mäßiger bis intensiver körperlicher Bewegung.

Nach Angaben der WHO basiert die Studie auf hunderten Erhebungen aus 140 Ländern und Regionen. Insgesamt wurden demnach mehr als 3,2 Millionen Jugendliche befragt. Hochgerechnet entsprechen die Ergebnisse rund 240 Millionen jungen Menschen weltweit, die innerhalb einer Woche keinen einzigen aktiven Tag haben.

Die WHO warnt, dass Bewegungsmangel ein wesentlicher Risikofaktor für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten sei. Die Organisation beklagt zudem fehlende Fortschritte. Das Maß an körperlicher Aktivität unter Jugendlichen habe sich in den vergangenen 15 Jahren praktisch nicht verändert. Besonders Mädchen seien deutlich weniger aktiv als Jungen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.