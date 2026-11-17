Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) spricht auf der Weltklimakonferenz in Antalya vor Journalisten. (Larissa Schwedes/dpa)

Deutschland müsse unabhängig von fossilen Brennstoffen werden, sagte der SPD-Politiker im türkischen Antalya, wo zurzeit die Weltklimakonferenz stattfindet. Damit löse man sich auch von den derzeitigen geopolitischen Verwerfungen in schwierigen Weltregionen. Schneider verwies darauf, dass die Bundesregierung vor allem die Elektrifizierung des Verkehrssektors vorantreibe, indem sie Milliardensummen für die E-Auto-Kaufprämie bereitstelle.

Der Minister erneuerte zudem seine Zusage, das von der Konferenz-Präsidentschaft geplante Elektrifizierungsziel zu unterstützen, das vorsieht, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.