Der türkische Präsident Erdogan eröffnet das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Antalya. (AP Photo / Khalil Hamra / Khalil Hamra)

In seiner Eröffnungsrede bekräftigte Erdogan das Ziel der diesjährigen Klimakonferenz, sich der konkreten Umsetzung bestehender Vorhaben zu widmen. Erdogan sagte, er hoffe, dass es zu einem Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel komme. Die Menschheit stehe einer ihrer größten Krisen gegenüber.

Für UNO-Generalsekretär Guterres ist es die letzte Weltklimakonferenz seiner Amtszeit. Er rief erneut zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern auf.

Bundesregierung verweist auf Terminprobleme

An dem Gipfeltreffen nehmen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Brasiliens Präsident Lula und Australiens Premierminister Albanese teil. Zahlreiche Spitzenpolitiker bleiben fern, darunter auch Bundeskanzler Merz. Die Bundesregierung begründet dies mit Terminproblemen.

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future erklärte, das Fernbleiben des Kanzlers sei peinlich für Deutschland. Merz sende damit ein "fatales" Signal. Auch von Grünen und Linken kam Kritik an der Entscheidung. Grünen-Fraktionschefin Dröge nannte Merz eine "Enttäuschung in Sachen Klimaschutz". Gerade nach dem Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen brauche es die Klarheit eines deutschen Bundeskanzlers.

Die zweiwöchige Weltklimakonferenz hat am Montag begonnen, in der entscheidenden zweiten Woche wird Deutschland auf Ministerebene durch Umweltminister Schneider vertreten sein.

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Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.