Die Weltklimakonferenz findet 2026 in der Türkei statt. (picture alliance / Anadolu / Orhan Cicek)

Knapp zwei Wochen beraten Delegierte aus rund 200 Staaten über die weiteren Schritte zur Eindämmung der Klimakrise. Für Deutschland nimmt Umweltminister Schneider teil.

Bei der Konferenz geht es unter anderem darum, wie die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können, das seit zehn Jahren in Kraft ist. Der Vereinbarung zufolge soll die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Laut einer aktuellen Prognose der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der derzeitigen Klimapolitik auf einen Anstieg um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Die Leitung der 31. Weltklimakonferenz übernehmen das Gastgeberland Türkei und Australien. Kritiker befürchten angesichts der ungewöhnlichen Zweiteilung Reibungsverluste. Sie verweisen darauf, dass einzelne Vorstöße schon in der Vorbereitungsphase nicht miteinander abgestimmt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.