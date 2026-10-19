Umweltschutz

Korallen im Schutzgebiet des französischen Nationalparks Porquerolles (Symbolbild) (Annika Hammerschlag / AP / dpa / Annika Hammerschlag)

Es besagt, dass fast 30 Prozent der Landflächen und fast 30 Prozent der Meeresgebiete und Küsten bis zum Jahr 2030 geschützt sein sollen. Auch sollen die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen gestärkt werden, zu deren Territorium viele artenreiche Gebiete gehören.

Vor Beginn der Konferenz hatten die Vereinten Nationen einen Zwischenbericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Ziele bis 2030 nicht erreicht werden, wenn das Tempo bei der Umsetzung nicht zunimmt. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einer "Lücke zwischen Ambitionen und Maßnahmen". Der "Krieg gegen die Natur" sei noch nicht beendet.

Schneider fordert mehr Tempo bei Natur- und Artenschutz

Auch Bundesumweltminister Schneider (SPD) zeigte sich mit dem bisherigen Stand nicht zufrieden. In einer Mitteilung seines Ministeriums heißt es, eine echte globale Trendwende mit einem wirksamen Stopp beim Verlust von Arten, Natur- und Lebensräumen oder der Entwaldung sei noch nicht eingetreten.

Schneider betonte, beim Naturschutz gehe es auch um Lebensgrundlagen, Wohlstand und Sicherheit. So brauchten die Menschen Insekten, die Nutzpflanzen bestäuben, Böden, auf denen Lebensmittel wachsen, und Auen, die bei Überschwemmungen Wasser zurückhalten.

Aus unserem Programm:

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.