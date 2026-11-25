In vielen Ländern - auch in Deutschland - werden Gebäude in Orange angestrahlt, neben Rathäusern und Ministerien auch wichtige Kulturdenkmäler. Hintergrund ist die Kampagne "Orange the World" der Vereinten Nationen.
In Deutschland legte der Bundestag zum Auftakt seiner heutigen Sitzung eine Schweigeminute ein. Bundestagspräsidentin Klöckner sagte, rechnerisch sterbe fast jeden Tag gewaltsam eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland.
Der Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen wird jedes Jahr am 25. November begangen.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.