Die Zahl der Fälle von Gebärmutterhalskrebs bei jungen Frauen ist gesunken. (imago/imagebroker/schreiter)

Laut einer Langzeitauswertung der AOK lag in den Geburtsjahrgängen von 1992 bis 1994 die Zahl der Neuerkrankungen bis zum Alter von 31 Jahren bei 25 je 100.000 Frauen. In den drei vorherigen Jahrgängen gab es doppelt so viele Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen.

Grund für die Entwicklung sei die Einführung der Impfung gegen das Humane Papillomavirus als Kassenleistung im Jahr 2007.

Der AOK-Bundesverband rief dazu auf, das Angebot der Impfungen konsequent zu nutzen. Auch für Jungen wird eine Impfung empfohlen, da sie das Virus weitergeben und auch selbst an bestimmten Krebsarten erkranken können.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.