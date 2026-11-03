Gesundheitspolitik

Die Unzfriedenheit über das deutsche Gesundheitssystem hält an. (picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow (Symbolbild))

Praxen, die sich etwa auf Randbereiche wie Homöopathie konzentrieren, sollten dagegen weniger stark profitieren. Durch die konkrete Ausgestaltung der Reform komme das Geld jedoch weiterhin fast genauso an wie bisher, teilte der Hausärztinnen- und Hausärzteverband dem Deutschlandfunk mit. Nur ein sehr kleiner Teil des Honorars sei von den Neuregelungen überhaupt betroffen, und auch dieser werde nahezu wie bisher verteilt.

Die seit Januar geltenden Regeln zur sogenannten Vorhaltepauschale sorgten zudem für massive Mehrarbeit am Schreibtisch. Nach Angaben des Verbands wird die sprechende Medizin in der Regelversorgung weiterhin zu schlecht vergütet, während ein großer Teil der Mittel in die sogenannte Gerätemedizin fließt. Hausbesuche, Palliativversorgung oder die Betreuung chronisch Kranker lohnten sich aus finanzieller Sicht oft kaum, würden von den Hausarztpraxen aber dennoch in großem Umfang angeboten.

Hausärzte kritisieren Vorhaltepauschale und Bürokratie

Kritik gibt es zudem aus der hausärztlichen Praxis an den wirtschaftlichen Anreizen der neuen Vergütungsregeln. Zeitaufwendige Beratung und Behandlung würden finanziell benachteiligt. Dadurch steige der Druck auf Hausarztpraxen, möglichst viele Patienten in kurzer Zeit zu versorgen.

Vergütungsregeln setzen nach Ansicht von Ärzten falsche Anreize

Hintergrund ist das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG). Es geht auf den Ex-Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) zurück und wurde Anfang 2025 beschlossen. Teil davon ist die hier kritisierte Neuregelung der hausärztlichen Vorhaltepauschale. Sie gilt seit Januar 2026.

Das deutsche Gesundheitssystem umfasst komplexe Entscheidungsstrukturen. Die Politik gibt den gesetzlichen Rahmen vor. Die konkrete Ausgestaltung etwa der Honorare liegt bei Selbstverwaltungsgremien von Ärzten und Krankenkassen. Im Streitfall können Schiedsgremien unter unparteiischem Vorsitz entscheiden. Im Hintergrund beraten derzeit unabhängige Experten in der vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzten Finanzkommission Gesundheit vertraulich über Strukturreformen, die auch die hausärztliche Versorgung und Vergütung betreffen. Ihre Vorschläge werden für Mitte Dezember in einem zweiten Bericht erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.