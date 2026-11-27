Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach (picture alliance / dpa / Carmen Jaspersen)

Nationalstürmer Niclas Füllkrug sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den Ausgleich der Gastgeber, die sich damit noch einen Punkt sicherten. Im ausverkauften Bremer Weserstadion trafen Kevin Diks (27. Minute/Handelfmeter) und Franck Honorat (46., 78.) für die Gäste. Erin Dinkci gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den Tabellensechsten (38.) und später der Anschlusstreffer (85.), ehe Füllkrug das Stadion zum Beben brachte.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.