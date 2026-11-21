Werder Bremens Trainer Daniel Thioune Anfang November beim Spiel gegen Stuttgart. (Tom Weller / dpa / Tom Weller)

Die Vertragsverlängerung gab der Verein einen Tag vor dem Derby gegen den Hamburger SV bekannt. "Wir sind von Daniels Arbeit absolut überzeugt. Er hat das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation mit viel Akribie erreicht und hat die Mannschaft in dieser Spielzeit sichtlich gefestigt und weiterentwickelt", wurde Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Auch die Verträge der Co-Trainer Jan Hoepner und Christian Groß wurden verlängert.

Ursprünglich wäre der Vertrag des 52 Jahre alten Thioune am Ende der aktuellen Spielzeit ausgelaufen. Der Niedersachse trainiert Werder seit Februar. Unter ihm gelang dem Verein den Klassenerhalt. Davor war Thioune unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, dem Hamburger SV und beim VfL Osnabrück tätig.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.