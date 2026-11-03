Britische Studie

Überschwemmungen in Mosambik nach starken Regenfällen (Archivbild) (AFP / ALFREDO ZUNIGA)

Demnach erreichen Warnungen vor Tropenstürmen und anderen schweren Wetterereignissen zwar einen Großteil der Bevölkerung, führen aber häufig nicht zu konkreten Schutzmaßnahmen.

Für die Untersuchung wurden Haushalte in Madagaskar, Malawi und Mosambik befragt . Die meisten Teilnehmer gaben an, Warnungen vor herannahenden Tropenstürmen erhalten zu haben. Weniger als die Hälfte wurde nach Angaben der Forschenden jedoch in Sicherheit gebracht oder tat dies selbst. Auch andere Schutzmaßnahmen wurden häufig nicht ergriffen.

Warnungen allein reichen nicht aus

Als Gründe nennen die Wissenschaftler verspätete Warnungen, mangelndes Vertrauen in die Informationen sowie fehlende finanzielle Mittel oder Transportmöglichkeiten für eine Evakuierung. Die Studie verweist darauf, dass klimabedingte Extremwetterereignisse allein im Jahr 2025 mindestens 13 Millionen Menschen in Afrika betroffen haben. Nach Ansicht der Autoren reicht es deshalb nicht aus, Wetterwarnungen technisch immer präziser zu machen. Entscheidend sei, dass Warnungen verständlich, rechtzeitig und für die betroffenen Menschen praktisch nutzbar seien.

Die Forschenden fordern daher, Frühwarnsysteme stärker an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen und lokale Gemeinschaften stärker einzubeziehen. Angesichts zunehmender Wetterextreme infolge des Klimawandels sei es entscheidend, dass Warnungen nicht nur verbreitet werden, sondern Menschen auch tatsächlich in die Lage versetzen, sich wirksam zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.