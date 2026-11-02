Ebola-Epidemie im Kongo
WHO-Chef Tedros fordert Ratifizierung von Pandemie-Abkommen

Mit Blick auf die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation gefordert, das Pandemie-Abkommen endgültig abzuschließen.

    Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht an einem Rednerpult. Man sieht ihn klein in der rechten unteren Bildecke. Hinter ihm eine holzvertäfelte Wand mit einem großen Logo der WHO in gold.
    Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)
    WHO-Chef Tedros sagte in Genf, die Mitgliedstaaten sollten die Arbeit zu Ende bringen. Er äußerte sich zu Beginn der neunten Verhandlungsrunde zu den noch offenen Punkten der Vereinbarung.
    Die rund 190 Staaten der WHO hatten nach der Corona-Pandemie ein internationales Abkommen ausgehandelt, um besser für künftige Ausbrüche gewappnet zu sein. Entscheidende Details sind jedoch noch nicht geklärt. Konkret geht es darum, dass Labore wichtige Daten zu neuen Erregern erhalten. Im Gegenzug gewähren sie der WHO Zugang zu ihren Tests, Impfstoffen und wichtigen Medikamenten. Das Pandemie-Abkommen kann erst ratifiziert werden, wenn dieser Mechanismus ausgehandelt ist.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.