Ebola-Epidemie im Kongo

Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

WHO-Chef Tedros sagte in Genf, die Mitgliedstaaten sollten die Arbeit zu Ende bringen. Er äußerte sich zu Beginn der neunten Verhandlungsrunde zu den noch offenen Punkten der Vereinbarung.

Die rund 190 Staaten der WHO hatten nach der Corona-Pandemie ein internationales Abkommen ausgehandelt, um besser für künftige Ausbrüche gewappnet zu sein. Entscheidende Details sind jedoch noch nicht geklärt. Konkret geht es darum, dass Labore wichtige Daten zu neuen Erregern erhalten. Im Gegenzug gewähren sie der WHO Zugang zu ihren Tests, Impfstoffen und wichtigen Medikamenten. Das Pandemie-Abkommen kann erst ratifiziert werden, wenn dieser Mechanismus ausgehandelt ist.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.