WHO-Generaldirektor Tedros. (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Tedros sagte nach einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus in dem Inselstaat, er sei traurig über das, was er gesehen habe. Kinder sollten niemals den Preis für politische Auseinandersetzungen zahlen müssen, betonte der WHO-Direktor. Er fordere die USA deshalb nachdrücklich auf, die Sanktionen zu stoppen.

In dem Krankenhaus hatte das Personal darüber berichtet, welche Auswirkungen die Ölblockade der USA auf die Stromversorgung der Klinik hat. Der Ausfall medizinischer Geräte betreffe unter anderem Maschinen zur Blutwäsche sowie Computertomographen.

Zuvor hatte Tedros bereits auf den Rückgang der Lebenserwartung in Kuba seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 hingewiesen. Sie sank zwischen 2020 und 2025 von knapp 79 auf gut 74 Jahre. In diesem Zeitraum habe sich zugleich die Säuglingssterblichkeit mehr als verdoppelt. Sie stieg von vier auf knapp zehn Todesfälle je 1.000 Lebendgeburten.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.