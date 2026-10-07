Weltgesundheitsorganisation

WHO-Generaldirektor Tedros (Archivbild) (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, man erwarte von Russland verlässliche epidemiologische und mikrobiologische Daten. Die EU verfolge die Lage sehr genau. Auch die US-Regierung verlangte Aufklärung von Moskau.

Kreml-Sprecher Peskow erklärte, der überwiegende Teil dessen, was die Medien in diesem Zusammenhang berichteten, seien Falschinformationen. Die russische Gesundheitsbehörde teilte mit, es gebe keinerlei epidemische Risiken.

Die Pest ist eine durch Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit, die in verschiedenen Formen auftritt. Die Lungenpest gilt als am ansteckendsten. Sie kann im schlimmsten Falle zum Tod führen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.