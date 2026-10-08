Weltgesundheitsorganisation
WHO fordert von Russland Informationen zu möglichem zweiten Lungenpest-Fall

Nach Berichten über einen möglichen zweiten Lungenpest-Fall in Sibirien fordert die Weltgesundheitsorganisation Russland zu Transparenz auf. WHO-Chef Tedros teilte mit, man habe von Moskau Informationen dazu angefordert.

    WHO-Generaldirektor Tedros spricht auf einer Pressekonferenz, er trägt eine Brille und einen Schnurrbart. Im Hintergrund ist das Logo der WHO zu sehen. Aufnahme vom 15.12.2023.
    WHO-Generaldirektor Tedros (Archivbild) (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)
    Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, man erwarte von Russland verlässliche epidemiologische und mikrobiologische Daten. Die EU verfolge die Lage sehr genau. Auch die US-Regierung verlangte Aufklärung von Moskau.
    Kreml-Sprecher Peskow erklärte, der überwiegende Teil dessen, was die Medien in diesem Zusammenhang berichteten, seien Falschinformationen. Die russische Gesundheitsbehörde teilte mit, es gebe keinerlei epidemische Risiken.
    Die Pest ist eine durch Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit, die in verschiedenen Formen auftritt. Die Lungenpest gilt als am ansteckendsten. Sie kann im schlimmsten Falle zum Tod führen.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.