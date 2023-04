Bei den Kämpfen im Sudan sind viele Menschen getötet worden. (AFP / -)

Mehr als 1.100 Personen seien seit vergangenem Donnerstag verletzt worden, teilte die WHO am Abend in Genf mit. Die Krankenhäuser in der Hauptstadt Khartum seien überlastet. Es fehle an Blutkonserven, weiterem medizinischen Material und Fachpersonal. Zudem erschwerten Stromausfälle den Betrieb.

In den vergangenen Tagen war der Machtkampf zwischen Einheiten des Militärregimes und der paramilitärischen Miliz RSF eskaliert. Zahlreiche Länder reagierten mit Sorge auf die Eskalation der Lage und forderten die Aufnahme von Verhandlungen. Ägypten und Südsudan boten ihre Vermittlung an. Der UNO-Sicherheitsrat kommt heute zusammen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.