Möglicher Pestfall in Russland

Ein Sprecher teilte in Genf mit, die russischen Behörden hätten alle Personen identifiziert, die mit der verstorbenen Laborantin eines Forschungsinstituts in der Region Irkutsk Kontakt gehabt hätten. Niemand habe bisher Krankheitssymptome gezeigt.
Örtliche Medien hatten vergangenen Freitag berichtet, die 28-Jährige sei an Lungenpest gestorben. Sie habe sich möglicherweise im Labor infiziert. Die russischen Behörden wiesen die Darstellung zurück. Sie sprechen von einer Lungenentzündung unbekannter Ursache.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.