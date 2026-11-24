Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel (r.) bei einem Treffen mit und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Havanna. (AFP / HANDOUT)

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ging sie zwischen 2020 und 2025 von knapp 79 auf gut 74 Jahre zurück. In diesem Zeitraum hat sich die Säuglingssterblichkeit mehr als verdoppelt. Sie stieg von vier auf knapp zehn Todesfälle je 1.000 Lebendgeburten.

WHO-Direktor Tedros sprach bei einem Besuch in Havanna von einem kritischen Zustand des Gesundheitssystems. Er führte die Probleme sowohl auf die US-Sanktionen als auch auf interne Schwierigkeiten zurück. Tedros forderte die USA auf, ihre Treibstoffblockade gegen Kuba sofort aufzuheben. Die verschärften Sanktionen schadeten der Bevölkerung unmittelbar und gefährdeten insbesondere das Leben von Kindern.

Die Weltgesundheitsorganisation kündigte zwei Millionen Dollar Unterstützung für Kuba an. Das Geld soll Impfkampagnen für Kinder und die Beschaffung dringend benötigter medizinischer Geräte finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.