Antibiotika werden oft zu schnell und zu oft verschrieben. Das trägt dazu bei, dass die Medikamente zunehmend an Wirkung verlieren, weil sich der Körper daran gewöhnt. (Monika Skolimowska/dpa)

Trotz Fortschritten müssten die Länder ihre Anstrengungen bei Vorbeugung, Diagnose und richtigem Einsatz von Antibiotika verstärken, erklärte die WHO in Genf. Antimikrobielle Resistenzen seien weit verbreitet und bedrohten die Zukunft der modernen Medizin, sagte der WHO-Experte Jean-Pierre Nyemazi. Im Jahr 2021 seien mehr als eine Million Menschen unmittelbar an den Folgen solcher Resistenzen gestorben. Insgesamt standen sie demnach mit rund 4,7 Millionen Todesfällen in Zusammenhang.

Einer WHO-Erhebung unter 183 Ländern zufolge verfügen inzwischen mehr als 90 Prozent der Staaten über einen nationalen Aktionsplan gegen antimikrobielle Resistenzen. 2017 waren es erst rund 40 Prozent. Allerdings haben lediglich 42 Staaten einen finanzierten, umgesetzten und überwachten Plan.

Gründe für Antibiotikaresistenzen sind unter anderem ein unsachgemäßer und voreiliger Einsatz der Medikamente bei der Behandlung von Nutztieren und beim Menschen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.