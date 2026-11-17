Die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, soll teilweise eingestürzt sein. (imago / SNA / Konstantin Mihalchevskiy)

Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim meldete der von Moskau eingesetzte Gouverneur einen weiteren ukrainischen Angriff auf die Brücke ⁠über die ‌Straße von Kertsch. Zwei Menschen seien getötet worden. Medienberichten zufolge soll das Bauwerk sogar teilweise eingestürzt sein. Die Regierung berief eine Krisensitzung ein.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Klitschko die Nord- und die Südbrücke über den Fluss Dnipro getroffen. Diese wurden inzwischen für den Verkehr gesperrt. Zudem ist die Wasser- und Wärmeversorgung in einigen Stadtteilen nach den Attacken gestört.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.