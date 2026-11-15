Stundenlanger Flugstopp

Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen - ein technischer Ausfall war die Ursache. (AP / dpa / Ryan Murphy)

Welche Gründe hatte der Flugstopp?

Tausende Flüge fielen aus, hunderttausende Reisende saßen fest: Nach Angaben der US-Regierung hatten neue Technologien, die in das Flugsicherungssystem integriert wurden, veraltete Anlagen überlastet. Die Folge: Es kam zu Ausfällen bei der Kommunikation und der Radarabdeckung, Verkehrsminister Duffy sprach von "Instabilität". Der Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes, analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien. Auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz oder einen Hackerangriff sei der Fehler nicht zurückzuführen. Das Startverbot war der zweite landesweite "Ground Stop" seit den Anschlägen vom 11. September 2001. ‌Im Januar 2023 hatte die FAA ⁠Inlandsflüge für etwa 90 Minuten gestoppt.

Was sagen Experten zu der Panne?

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt sprach im Deutschlandfunk von einem Desaster und betonte: "Wir machen uns keine Vorstellung, wie veraltet dieses System ist". Für Updates seien zum Teil noch Disketten nötig. Auf lokaler Ebene habe es ähnliche Ausfälle bereits mehrere Male in den USA gegeben - vor allem im Großraum New York. Das zeige, wie marode das System sei. Das Problem bestehe darin, dass dieses System von der Politik finanziert werde, dass also der Kongress die Mittel bereitstellen müsse. Hier sei die Luftsicherheitsbehörde FAA immer wieder "unter die Räder gekommen". Dafür trügen Demokraten ebenso wie Republikaner die Verantwortung.

Wie sieht es in Europa aus?

Luftfahrtexperte Großbongardt sagte, die europäische Flugsicherung sei technisch sehr viel moderner. Auch habe man ein anderes Finanzierungssystem. Dazu muss man wissen: Die Flugsicherung in Europa - und damit auch die DFS in Deutschland - wird durch ihre Nutzer und damit durch Gebühren gedeckt. Das kann man hier nachlesen

Gab es denn ähnliche Probleme schon in Deutschland?

Eine Panne von ähnlichem Ausmaß hat es nach den Worten einer Sprecherin der bundeseigenen Deutschen Flugsicherung (DFS) im deutschen oder europäischen Luftverkehr ihres Wissens bisher nicht gegeben. Die Ereignisse in den USA zeigten, wie wichtig es sei, eine robuste und redundante technische Infrastruktur zu haben, die man in Deutschland glücklicherweise habe.

Wie ist die Flugsicherung in Deutschland gerüstet?

Die Sprecherin der DFS betont, auch in Deutschland könnten grundsätzlich technische Fehler vorkommen. Es gebe 'keine hundertprozentige Sicherheit'. Die DFS betreibe ihre sicherheitskritischen Systeme jedoch mit sehr umfangreichen Redundanzen. Viele wichtige Systeme seien also mehrfach vorhanden. Und für den Fall von Systemstörungen gebe es, so die Sprecherin, etablierte Prozesse, die dann gewährleisteten, dass man nicht den kompletten Luftverkehr zum Erliegen bringen müsse. Während solcher Phasen könne allerdings weniger Flugverkehr abgearbeitet werden - und es könne zu Verspätungen kommen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.