Russlands Ukrainekrieg

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Es habe einen Einschlag in einem Lagergebäude gegeben, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Demnach wurde ein Brand ausgelöst. Kurz zuvor waren mehrere Explosionen im Stadtgebiet zu hören.

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Selenskyj bei einem Angriff im Gebiet Wolgograd zwei russische Kampfflugzeuge am Boden zerstört. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Raketen beschädigt worden.

Die Vereinten Nationen verurteilten einen russischen Drohnenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Dnipro mit 14 Toten und mehreren Verletzten. Das UNO-Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfe in New York erklärte, in den vergangenen Monaten habe es wiederholt Angriffe auf zivile Infrastruktur gegeben, darunter Brücken, Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren und Bahnhöfe.

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Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.