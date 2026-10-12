Eskalation am Golf

Skyline von Riad in Saudi-Arabien (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zuvor waren von den Behörden Handy-Warnungen an die Einwohner vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" verschickt worden. Das Militär teilte mit, die Flugabwehr habe eine Rakete abfangen können. Sie sei von der jemenitischen Huthi-Miliz auf Riad abgefeuert worden.

In den vergangenen Tagen hatte die islamistische Huthi-Miliz ihre Angriffe auf Riad verstärkt. Nach einem Raketeneinschlag auf dem internationalen Flughafen ist der Luftverkehr nach wie vor eingestellt. Bei dem Angriff wurden am Samstag 13 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

Die Huthi-Miliz kämpft im Jemen gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.