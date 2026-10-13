Eskalation am Golf

Skyline von Riad in Saudi-Arabien (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Militär teilte mit, es seien insgesamt drei Geschosse von der Flugabwehr abgefangen worden. Zwei hätten die Stadt Chamis Mushait im Südwesten treffen sollen. Eine weiteres sei über der Hauptstadt Riad zerstört worden. Zuvor war aus Riad von Explosionen berichtet worden. Die saudischen Behörden machen die jemenitische Huthi-Miliz für die Angriffe verantwortlich.

In den vergangenen Tagen hatte die Huthi-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, ihre Angriffe auf Riad verstärkt. Nach einem Raketeneinschlag auf dem internationalen Flughafen ist der Luftverkehr nach wie vor eingestellt. Bei dem Angriff wurden am Samstag 13 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Inzwischen haben mehrere Fluggesellschaften aus der Golfregion ⁠wegen der zunehmenden Angriffe ihre ⁠Verbindungen ⁠in das Land gestrichen.

Die Huthi-Miliz kämpft im Jemen gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.