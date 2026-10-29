Britische Seefahrtsbehörde

Schiffe in der Straße von Hormus. (IMAGO / Xinhua)

Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Seefahrt berichtete, meldete der Sicherheitsbeauftragte einer Reederei, bei der Ausfahrt aus der Meerenge sei am Nachmittag ein unbekanntes Projektil in dem Schiff eingeschlagen. Zunächst gab es keinerlei Informationen über mögliche Verletzte an Bord oder eventuell auslaufendes Öl. Einzelheiten zur Herkunft des Schiffes nannte die Behörde nicht.

Die iranischen Revolutionsgarden sprachen von insgesamt vier Tankern, die in der Straße von Hormus auf Minen gefahren und in Brand geraten seien.

Im Konflikt zwischen Washington und Teheran gilt das Passieren der Meerenge mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt. Zuletzt hatten iranische Streitkräfte ihre Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.