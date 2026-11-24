Institut der Deutschen Wirtschaft: MINT-Engpässe dürften durch den demografischen Wandel weiter zunehmen (imago images /Rupert Oberhäuser)

Demnach steige nach langer konjunktureller Schwächephase erstmals seit einigen Monaten wieder die Nachfrage nach technisch-naturwissenschaftlichen Fachkräften. Rechnerisch fehlten demnach im Oktober 166.900 Fachkräfte in den Bereichen, nach 148.500 im vergangenen Jahr.

Das MINT-Forum, ein Zusammenschluss von Arbeitgeberverbänden, teilt mit, im Zuge der wirtschaftlichen Abkühlung seien die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich seit April 2023 zurückgegangen. Seit diesem Juli nehme die Arbeitskräftelücke nun wieder zu.

Prognose des Instituts der Deutschen Wirtschaft

Die Daten ermittelt zwei Mal im Jahr das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Mittelfristig gehen die Forscher von einem steigenden Bedarf an Fachkräften aus. Der Volkswirt und Bildungsexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft Plünnecke erklärte, in den kommenden Jahren dürften die MINT-Engpässe durch den demografischen Wandel weiter zunehmen. Aktuell befänden sich Wirtschaft und Gesellschaft in einer Phase des Umbruchs. Künstliche Intelligenz und "MINT" könnten helfen, die Resilienz in Deutschland zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.