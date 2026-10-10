Störe gelten in Deutschland als ausgestorben. (picture alliance / imageBROKER / Schoening)

Die Fischart gilt in Deutschland als ausgestorben. 3.000 junge Störe wurden in dem Grenzfluss in Brandenburg ausgesetzt. Das Projekt wird vom Naturschutzbund und dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei durchgeführt. Durch die Wiederansiedlung solle die ursprüngliche Artenvielfalt der Oder und ihrer Zuflüsse regeneriert werden, hieß es. In der Vergangenheit waren Wiederansiedlungen nicht erfolgreich.

Störe können im Süßwasser und im Salzwasser leben. Sie werden vier Meter lang, über 300 Kilogramm schwer und bis zu 120 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.