Niederländische Kolonialepoche

Nach Angaben des hessischen Kultusministeriums sollen die zehn Schädel am Nachmittag Regierungsvertretern aus Jakarta feierlich übergeben werden. Sie gehörten zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze, der vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung gearbeitet hatte.
Das kunst- und naturhistorische Museum Wiesbaden hatte bereits 2023 einen ebenfalls von Fritze stammenden Ahnenschädel der Maori an eine neuseeländische Delegation übergeben.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.