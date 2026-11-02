Chancen und Risiken von KI

KI ist das dominierende Thema des diesjährigen Digitalgipfels - hier Apps auf einem Smartphoe. (picture alliance / Helmut Fohringer / APA / picturedesk.com)

In diesem Jahr stehen vor allem die Chancen, Risiken und Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt. Die Veranstaltung wird am Vormittag von Digitalminister Wildberger eröffnet. Am Nachmittag wird auch Bundeskanzler Merz erwartet. Insgesamt rechnet die Bundesregierung mit mehr als 1.000 Gästen, darunter Digitalminister aus Europa und Kanada, Vertreter der EU-Kommission und der Bundesländer, von Tech-Unternehmen sowie aus Wissenschaft und Gesellschaft. Den Gipfel gibt es seit 2006.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.