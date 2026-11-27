Johannes Winkel (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Er verteidigte den Vorschlag, Geringverdienern die Frührente weiterhin abschlagsfrei zu ermöglichen. Man müsse von Maximalpositionen Abstand nehmen, um zu einer Lösung zu kommen, sagte Winkel im Deutschlandfunk.

Bundesarbeitsminister Schweitzer sagte in Berlin, er freue sich über die Vorschläge, zwar nicht inhaltlich, aber sie machten deutlich, dass auf allen Seiten Bewegung eingetreten sei, sagte der SPD-Politiker. Er habe ein großes Interesse daran, dass man schnell vorankomme. Unionsfraktionschef Frei sagte im ZDF, die Initiative sei ein Gesprächsangebot. Man mache einen Schritt auf die SPD zu.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.