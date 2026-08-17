Ukrainekrieg

Russlands Außenminister Lawrow (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, man nehme die Äußerungen zur Kenntnis, lasse sich davon aber nicht einschüchtern. Die Sprecherin bezog sich auf ein Zitat des russischen Außenministers Lawrow vom Freitag. Er hatte gesagt, dass Russland seine Methoden stark verschärfen werde, um all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschine aus dem Westen speise. Man tue dies bereits.

Lawrows Äußerungen wurden auch im Zusammenhang mit dem jüngsten Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle interpretiert. Dort wurde in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.