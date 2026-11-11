Konjunkturprognose

Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2026 und 2027 Wachstum. (Britta Pedersen/dpa)

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Schnitzer, sagte bei der Übergabe des neuen Gutachtens an die Bundesregierung, seit dem Frühjahr sei die Entwicklung erfreulich gewesen. Dieser Aufschwung werde sich auch im nächsten Jahr fortsetzen.

Schnitzer mahnte die Politik zugleich zu Reformen. Die Politik könne nicht allein auf zusätzliches Wachstum setzen, um die Haushaltsprobleme zu lösen. Man werde deshalb um harte Entscheidungen nicht herumkommen. Bundeskanzler Merz sagte, die Botschaft sei angekommen. Der CDU-Politiker sprach zugleich von ermutigenden Signalen; es gehe langsam wieder aufwärts mit der deutschen Wirtschaft.

Beratung für die Bundesregierung

Der 1963 eingerichtete Sachverständigenrat zur Begutachtung der ⁠gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berät die Regierung. Das Gremium legt im Herbst ein Jahresgutachten mit Prognosen zur Konjunktur und ‌Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik vor. Im Frühjahr ⁠wird es aktualisiert. Vorsitzende ist Schnitzer. Weitere ​Mitglieder sind Veronika Grimm, Achim Truger, Martin Werding und Gabriel Felbermayr.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.