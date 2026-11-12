Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2026 und 2027 Wachstum. (Britta Pedersen/dpa)

Die Werte seien die höchsten seit rund vier Jahren, teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent, für 2027 mit einem Prozent. Im Frühjahr hatten sie lediglich 0,5 beziehungsweise 0,8 Prozent erwartet. Zur Begründung hieß es, die deutsche Wirtschaft habe sich von dem Energiepreisschock nach Ausbruch des Iran-Kriegs schneller erholt. Vor allem der Export entwickle sich besser. Außerdem stützen die staatlichen Milliarden-Ausgaben der Bundesregierung das Wachstum – vor allem die schuldenfinanzierten "Sondervermögen" für die Modernisierung der Infrastruktur, Maßnahmen gegen die Erderwärmung und die Aufrüstung der Bundeswehr.

Zuvor hatten bereits Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen erhöht. Einig sind sich die Experten allerdings darin, dass das Wirtschaftswachstum insgesamt nicht ausreicht, sondern nach wie vor politische Reformen nötig sind.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.