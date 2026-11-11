Konjunkturerwartung

Im Frühjahr wurde auch durch den Export ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent diagnostiziert (Archivbild). (picture alliance / ROPI / Yu Fangping / Utuku)

Er wird am Mittag Bundeskanzler Merz übergeben und am Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Frühjahr hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,5 Prozent prognostiziert. Jetzt wird mit einer höheren Schätzung gerechnet. Hauptgründe sind ein gestiegener Export sowie hohe staatliche Ausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur. Ökonomen bezweifeln aber, dass es sich um einen nachhaltigen Aufschwung handelt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.