Steve Witkoff ist der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsidenten Trump (AFP / PATRICK T. FALLON)

Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA würden sich nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi treffen, um den Friedensbemühungen neuen Schwung zu verleihen, teilte der US-Sondergesandte Witkoff auf der Plattform X mit. Demnach soll es unter anderem um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg gehen. Witkoff fügte hinzu, dass die US-Unterhändler in dieser Woche zudem in Brüssel auch mit Vertretern aus Europa und der NATO zusammentreffen würden.

Bei den Bemühungen um ein Kriegsende blieb ein Durchbruch bislang aus. Ungeachtet der diplomatischen Bemühungen setzt Russland seine Angriffe auf die Ukraine fort. Zugleich wächst in Kiew die Sorge, dass sich US-Präsident Trump in dem Konflikt zunehmend Moskau annähert.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.