Zwischenwahlen

Blick auf den Sitz des Speakers im Repräsentantenhaus (picture alliance / newscom / BONNIE CASH)

Colorado (8. Bezirk): Der republikanische Amtsinhaber Gabe Evans tritt in einem stark hispanisch geprägten Wahlbezirk gegen den Demokraten Manny Rutinel an. Evans versucht, seinen progressiven Herausforderer in die Nähe der Democratic Socialists of America zu rücken.

Florida (25. Bezirk): Nach einem Neuzuschnitt der Wahlkreise zugunsten der Republikaner kämpft der demokratische Abgeordnete Jared Moskowitz gegen den Republikaner Scott Singer. Singer warf seinem Kontrahenten wiederholt vor, sich einem Fernsehduell zu verweigern.

Iowa (1. Bezirk): Die Republikanerin Mariannette Miller-Meeks trifft zum dritten Mal auf die Demokratin Christina Bohannan. Angesichts hoher ⁠Lebenshaltungskosten ⁠und gestiegener Preise für Diesel und Düngemittel ⁠hoffen die Demokraten diesmal auf einen Sieg.

Maine (2. Bezirk): Nach dem Rückzug des demokratischen Amtsinhabers Jared ⁠Golden hoffen die Republikaner auf einen Gewinn dieses Bezirks. Der ehemalige ⁠republikanische Gouverneur Paul LePage kandidiert mit dem Versprechen sinkender Lebenshaltungskosten gegen den Demokraten Matt Dunlap.

Montana (1. Bezirk): In diesem Bezirk kämpfen der von Donald Trump unterstützte Republikaner Aaron Flint und der Demokrat Sam Forstag um das Mandat. Umfragen zufolge ​liegt der Gewerkschafter Forstag knapp vorn.

North Carolina (1. Bezirk): Der demokratische Amtsinhaber Don Davis verteidigt seinen Sitz in einem Bezirk, der durch einen Neuzuschnitt deutlich republikanisch geprägter geworden ist. Seine Herausforderin Laurie Buckhout geriet in die Kritik, nachdem sie auf einer Wettplattform ​auf ihren eigenen Wahlsieg gesetzt hatte.

New York (17. Bezirk): Der Republikaner Mike Lawler gilt als besonders gefährdet, da er einen ‌Bezirk vertritt, den die Demokratin Kamala Harris 2024 gewonnen hatte. Seine demokratische Gegenkandidatin Cait Conley versucht, ihn eng mit Trump und dem Milliardär Elon Musk in Verbindung zu bringen.

Ohio (7. Bezirk): Der republikanische Abgeordnete Max Miller ist wegen Missbrauchsvorwürfen seiner Ex-Frau und einer früheren Freundin politisch angeschlagen. Sein demokratischer Herausforderer Brian Poindexter liegt im eigentlich sicher republikanischen Bezirk gleichauf.

Texas (15. Bezirk): Die republikanische Amtsinhaberin Monica De La Cruz muss sich ‌gegen den demokratischen ‌Tejano-Musikstar Bobby Pulido behaupten. Im Wahlkampf kam es zu persönlichen Angriffen, wobei Pulido laut einer Umfrage ​zuletzt in Führung lag.

Washington (3. Bezirk): Die gemäßigte Demokratin Marie Gluesenkamp Perez hofft auf eine Wiederwahl in einem Wahlkreis, den Trump 2024 knapp für sich entschied. Ihr ‌republikanischer Herausforderer John Braun wirft ihr vor, ⁠keine nennenswerten Erfolge für die Wähler erzielt zu haben.

(Mit Material von Reuters zusammengestellt.)

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.