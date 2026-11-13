Immobilienmarkt

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, die Gründung sei für das kommende Jahr vorgesehen. Man könne nicht länger darauf warten, dass der Markt die Wohnungsnot selbst bewältige und für bezahlbares Wohnen sorge. Den Angaben von Hubertz zufolge stellt der Bund der neuen Gesellschaft über mehrere Jahre Mittel in Höhe von ⁠insgesamt ⁠920 Millionen ⁠Euro zur Verfügung. Es solle vor allem dort mit gebündelten staatlichen Bauaufträgen in den Wohnungsbau eingegriffen werden, wo Wohnimmobilien am dringendsten fehlten, betonte die Ministerin.

Die Baubranche begrüßte die Pläne. Die Linke kritisierte, dass der Bund nicht selbst bauen wolle, sondern nur Aufträge dafür vergebe. Es handele sich beim geplanten Vorhaben mehr um ein Wirtschaftsförderprogramm als um einen effektiven Beitrag gegen Wohnungsnot, sagte die Bundestagsabgeordnete Lay dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.