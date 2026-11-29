Demonstration gegen hohe Mieten in Madrid - die Wohnkosten waren ein zentrales Thema im spanischen Wahlkampf (Bernat Armangue / ZUMA Press Wire / / Bernat Armangue)

Sánchez hatte die vorgezogenen Wahlen angesetzt in der Hoffnung, er könnte von der Frustration vieler seiner Landsleute über die hohen Lebenshaltungskosten profitieren. Dieses Thema bewegt die spanischen Wählerinnen und Wähler neben der Einwanderung besonders.

Wohnkosten

Die Miet- und Immobilienpreise sind in den vergangenen zehn Jahren in spanischen Städten deutlich gestiegen. Laut Umfragen macht das den Spanierinnen und Spaniern die größten Sorgen. Sowohl Sánchez als auch die oppositionelle Partido Popular (PP) haben versprochen, Menschen, die erstmals eine Immobilie kaufen, zu helfen. Sánchez will zudem den Wohnungsmarkt kontrollieren. PP-Chef Núñez Feijóo hat dagegen angekündigt, vor allem den Wohnungsbau ausweiten. Sollte er an die Regierung kommen, will er erreichen, dass in den nächsten vier Jahren eine Million neue Wohnungen errichtet werden.

Einwanderung

Spanien hat in den vergangenen Jahren Millionen Menschen aus Lateinamerika und Afrika aufgenommen. Die Regierung hat in diesem Jahr auch den Status von knapp 1,2 Millionen Einwanderinnen und Einwanderern legalisiert, die ohne die nötigen Papiere bereits in Spanien lebten.

PP-Chef Feijóo und der Vorsitzende der rechten Partei Vox, Abascal, wollen dagegen eine strengere Einwanderungspolitik durchsetzen. Die PP tritt für rigorose Grenzkontrollen ein, Vox will Massenabschiebungen sowie den Zugang von Einwanderern zu öffentlichen Dienstleistungen einschränken und spanischen Staatsbürgern Vorrang gewähren.

Klima

Spanien ist sehr anfällig für Naturkatastrophen wie Waldbrände, Dürre und Sturzfluten. Das Land gehört gleichzeitig zu den führenden Staaten bei der Nutzung erneuerbarer Energien.

Sánchez hat angekündigt, bis 2050 die gesamte Energiemenge des Landes aus erneuerbaren Quellen gewinnen zu wollen. Zudem will die Regierung die noch verbleibenden Atomreaktoren bis 2035 herunterfahren. Die PP will die klimapolitischen Zusagen des Landes überprüfen und neben erneuerbaren Energien weiterhin Kernenergie einsetzen. Vox hat wie andere rechte Parteien Zweifel am Klimawandel geäußert.

Die Wahlkämpfer haben nach zwei tödlichen Zugunglücken auch über die Sicherheit im Bahnverkehr gesprochen. Die Korruption ist in Spanien ebenfalls immer wieder Thema, aber bei diesen Wahlen nicht vorherrschend.

(Erstellt mit Material der Nachrichtenagentur AP)

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.