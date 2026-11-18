Pressekonferenz mit Ministerpräsident Wüst (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der CDU-Politiker erklärte in Düsseldorf, der industrielle Kern, den Evonik darstelle, müsse in NRW erhalten bleiben. Evonik beschäftige 11.000 Mitarbeiter. Der Konzern sei – Zitat – "keine Pommesbude", bei der man annehmen müsste, sie sei alleine nicht überlebensfähig, führte Wüst aus.

Die BASF strebt eine Übernahme an. Zuletzt bot der Ludwigshafener Chemiekonzern 24 Euro je Evonik-Aktie an. Evonik wäre dann mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Das Essener Unternehmen pocht auf Eigenständigkeit. Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.